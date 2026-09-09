NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 623,50 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in Nissan Motor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,038 Nissan Motor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 851,64 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 08.09.2026 auf 302,50 JPY belief. Aus 10 000 JPY wurden somit 4 851,64 JPY, was einer negativen Performance von 51,48 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 1,11 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at