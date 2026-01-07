Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

Nissan Motor-Anlage 07.01.2026 10:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 553,00 JPY wert. Bei einem Investment von 100 JPY in Nissan Motor-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,181 Nissan Motor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,98 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 06.01.2026 auf 403,60 JPY belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nissan Motor Co. Ltd.

