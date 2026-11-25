Bei einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TOKIO Handel mit der Nissan Motor-Aktie statt. Der Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers betrug an diesem Tag 368,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,717 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 732,07 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 24.11.2026 auf 269,40 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26,79 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 934,34 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at