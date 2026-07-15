Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Lukratives Nissan Motor-Investment? 15.07.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.07.2023 wurde die Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 556,20 JPY. Wenn man vor 3 Jahren 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,180 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 305,10 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,85 JPY wert. Das kommt einer Abnahme um 45,15 Prozent gleich.

Nissan Motor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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