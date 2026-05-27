NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Nissan Motor-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen Nissan Motor-Anteile an diesem Tag bei 536,70 JPY. Bei einer 10 000-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,632 Nissan Motor-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 379,80 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 076,58 JPY wert. Mit einer Performance von -29,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Nissan Motor wurde am Markt mit 1,31 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at