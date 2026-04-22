Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Lohnendes Nissan Motor-Investment? 22.04.2026 10:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 22.04.2023 wurde die Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 483,30 JPY. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 0,207 Nissan Motor-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 76,56 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 370,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,44 Prozent verringert.

Nissan Motor war somit zuletzt am Markt 1,33 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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