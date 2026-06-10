NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.06.2025 wurden Nissan Motor-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Nissan Motor-Papier an diesem Tag bei 352,50 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,837 Nissan Motor-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 336,50 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 954,61 JPY wert. Das entspricht einer Abnahme von 4,54 Prozent.

Am Markt war Nissan Motor jüngst 1,20 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at