NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit dem Nissan Motor-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 542,60 JPY. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 0,184 Nissan Motor-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,23 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 23.06.2026 auf 305,10 JPY belief. Das entspricht einer Abnahme von 43,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,11 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at