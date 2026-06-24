Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Profitabler Nissan Motor-Einstieg?
|
24.06.2026 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit dem Nissan Motor-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 542,60 JPY. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 0,184 Nissan Motor-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,23 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 23.06.2026 auf 305,10 JPY belief. Das entspricht einer Abnahme von 43,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,11 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
22.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,63
|-0,55%