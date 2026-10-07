NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nissan Motor-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 606,80 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,165 Nissan Motor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Nissan Motor-Aktie auf 286,90 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,28 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,72 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor bezifferte sich zuletzt auf 973,49 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at