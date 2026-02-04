Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nissan Motor-Investment 04.02.2026 10:04:58

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.02.2021 wurde die Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 579,30 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,726 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 386,30 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,84 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,32 Prozent verringert.

Am Markt war Nissan Motor jüngst 1,32 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.

mehr Nachrichten