Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Investment
|
04.02.2026 10:04:58
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.02.2021 wurde die Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 579,30 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,726 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 386,30 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,84 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,32 Prozent verringert.
Am Markt war Nissan Motor jüngst 1,32 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
04.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Nissan Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)