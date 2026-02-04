NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.02.2021 wurde die Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 579,30 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,726 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 386,30 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,84 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,32 Prozent verringert.

Am Markt war Nissan Motor jüngst 1,32 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at