Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Lohnende Nissan Motor-Investition?
|
11.03.2026 10:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nissan Motor-Aktie bei 1 096,50 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,091 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34,75 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 10.03.2026 auf 381,00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 65,25 Prozent vermindert.
Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,33 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
