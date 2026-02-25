Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
25.02.2026 10:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nissan Motor von vor 3 Jahren angefallen
Die Nissan Motor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 528,40 JPY. Hätte ein Anleger 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,893 Nissan Motor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 436,20 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 825,51 JPY wert. Damit wäre die Investition 17,45 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Nissan Motor zuletzt 1,56 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
