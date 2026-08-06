Nordson Aktie

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WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

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Langfristige Investition 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nordson-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Nordson-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 90,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 110,632 Nordson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 34 369,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 310,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +243,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nordson einen Börsenwert von 17,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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