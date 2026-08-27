Nordson Aktie

Nordson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nordson-Investment 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordson-Aktien gewesen.

Die Nordson-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 233,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 42,819 Nordson-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 334,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 326,45 USD wert. Mit einer Performance von +43,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Nordson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordson Corp.

mehr Nachrichten