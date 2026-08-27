Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Nordson-Investment
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Nordson-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 233,54 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 42,819 Nordson-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 334,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 326,45 USD wert. Mit einer Performance von +43,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Nordson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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