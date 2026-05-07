Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Rentable Nordson-Anlage?
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingefahren
Nordson-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 208,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,789 Nordson-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.05.2026 1 374,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 286,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,40 Prozent.
Der Nordson-Wert an der Börse wurde auf 15,80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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