NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Nordson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Nordson-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 196,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,509 Nordson-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.05.2026 auf 276,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,58 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 140,58 USD entspricht einer Performance von +40,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nordson einen Börsenwert von 15,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at