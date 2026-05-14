NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nordson-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129,517 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 36 126,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 278,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 261,26 Prozent gesteigert.

Nordson wurde am Markt mit 15,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at