NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 232,33 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 4,304 Nordson-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (309,92 USD), wäre das Investment nun 1 333,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,40 Prozent.

Nordson war somit zuletzt am Markt 16,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at