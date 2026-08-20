Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Lohnender Nordson-Einstieg?
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 232,33 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 4,304 Nordson-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (309,92 USD), wäre das Investment nun 1 333,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,40 Prozent.
Nordson war somit zuletzt am Markt 16,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordson Corp.
|
20.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: Nordson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Nordson Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordson Corp.
|285,60
|7,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.