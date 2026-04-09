NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordson-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Nordson-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 203,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nordson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,492 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nordson-Aktien wären am 08.04.2026 135,18 USD wert, da der Schlussstand 274,57 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,18 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Nordson belief sich zuletzt auf 14,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at