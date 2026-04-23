NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Nordson-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nordson-Aktie betrug an diesem Tag 184,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54,133 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 279,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 127,48 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 51,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nordson belief sich zuletzt auf 15,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at