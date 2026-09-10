Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Frühe Investition
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nordson-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordson-Anteile betrug an diesem Tag 223,72 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Nordson-Aktie investierten, hätten nun 4,470 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Nordson-Anteile wären am 09.09.2026 1 403,27 USD wert, da der Schlussstand 313,94 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 40,33 Prozent vermehrt.
Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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