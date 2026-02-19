Nordson Aktie

Langfristige Investition 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nordson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordson-Anteile betrug an diesem Tag 63,84 USD. Bei einem Nordson-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,642 Nordson-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 46 881,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 299,29 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 368,81 Prozent angezogen.

Nordson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

