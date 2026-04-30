NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nordson eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.04.2023 wurde die Nordson-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Nordson-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 216,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,462 Nordson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,60 USD, da sich der Wert eines Nordson-Anteils am 29.04.2026 auf 280,34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,60 Prozent gesteigert.

Nordson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at