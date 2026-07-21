NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Nortech Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,38 USD. Bei einem Nortech Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 295,858 Nortech Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 13,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 979,29 USD wert. Mit einer Performance von +297,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 38,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at