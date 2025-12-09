Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

Investmentbeispiel 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nortech Systems-Papier an diesem Tag bei 4,01 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,938 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 179,55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 79,55 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 19,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nortech Systems Inc. 7,33 1,81% Nortech Systems Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

