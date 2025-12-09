NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nortech Systems-Papier an diesem Tag bei 4,01 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,938 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 179,55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 79,55 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 19,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at