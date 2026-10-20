Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Performance im Blick
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Nortech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,42 USD. Bei einem Nortech Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 061,571 Nortech Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 414,01 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 19.10.2026 auf 9,81 USD belief. Mit einer Performance von +4,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Nortech Systems betrug jüngst 29,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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