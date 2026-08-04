Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

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Nortech Systems-Investment 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.08.2023 wurde das Nortech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,163 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nortech Systems-Papiers auf 14,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,19 Prozent angezogen.

Nortech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,89 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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