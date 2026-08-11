Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Profitabler Nortech Systems-Einstieg?
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,92 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investierten, hätten nun 83,893 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Nortech Systems-Aktien wären am 10.08.2026 1 228,19 USD wert, da der Schlussstand 14,64 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +22,82 Prozent.
Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 43,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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