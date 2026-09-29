NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 1 075,269 Nortech Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 10,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 720,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,20 Prozent vermehrt.

Nortech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,12 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at