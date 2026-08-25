NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Nortech Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,765 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (11,65 USD), wäre die Investition nun 137,06 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,06 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Nortech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 34,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at