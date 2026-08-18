NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nortech Systems gewesen.

Am 18.08.2016 wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nortech Systems-Aktie an diesem Tag bei 3,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nortech Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 624,672 Nortech Systems-Aktien. Die gehaltenen Nortech Systems-Anteile wären am 17.08.2026 32 440,94 USD wert, da der Schlussstand 12,36 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 224,41 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 34,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at