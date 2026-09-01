Nortech Systems Aktie

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WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

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Performance im Blick 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nortech Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Nortech Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nortech Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Nortech Systems-Aktie an diesem Tag 9,88 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,215 Nortech Systems-Papiere. Die gehaltenen Nortech Systems-Papiere wären am 31.08.2026 1 163,97 USD wert, da der Schlussstand 11,50 USD betrug. Damit wäre die Investition um 16,40 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 33,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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