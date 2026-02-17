Nortech Systems Aktie

Nortech Systems

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

Rentabler Nortech Systems-Einstieg? 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nortech Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nortech Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Nortech Systems-Aktie bei 14,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,022 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,80 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 13.02.2026 auf 9,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -34,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 25,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

