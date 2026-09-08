Nortech Systems Aktie

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WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

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Profitabler Nortech Systems-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nortech Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Nortech Systems-Anteile bei 13,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 758,150 Nortech Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nortech Systems-Aktie auf 11,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 877,94 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,22 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 33,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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