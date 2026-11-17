Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor einem Jahr verdient
Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,98 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,327 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 174,50 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 16.11.2026 auf 12,18 USD belief. Damit wäre die Investition um 74,50 Prozent gestiegen.
Alle Nortech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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