Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,98 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,327 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 174,50 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 16.11.2026 auf 12,18 USD belief. Damit wäre die Investition um 74,50 Prozent gestiegen.

Alle Nortech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at