NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Northern Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,73 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 143,410 Northern Trust-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 25 002,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 174,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 150,02 Prozent.

Northern Trust war somit zuletzt am Markt 32,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at