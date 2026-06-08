NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Northern Trust-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Northern Trust-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Northern Trust-Papier an diesem Tag bei 119,97 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,335 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 170,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 420,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Northern Trust eine Marktkapitalisierung von 31,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at