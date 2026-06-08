Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Anlage unter der Lupe
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Northern Trust-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Northern Trust-Papier an diesem Tag bei 119,97 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,335 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 170,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 420,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,09 Prozent.
Jüngst verzeichnete Northern Trust eine Marktkapitalisierung von 31,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
Analysen zu Northern Trust Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Northern Trust Corp.
|146,75
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street mit positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen erholen sich zum Wochenbeginn. In Fernost dominierten die Bären.