Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Northern Trust-Anlage 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Northern Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Northern Trust-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Northern Trust-Aktie bei 124,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Northern Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,018 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 1 348,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,21 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 34,87 Prozent.

Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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