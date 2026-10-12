Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Anlage
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Northern Trust-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Northern Trust-Aktie bei 124,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Northern Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,018 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 1 348,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,21 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 34,87 Prozent.
Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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