Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Lukratives Northern Trust-Investment?
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Northern Trust-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 126,02 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79,352 Northern Trust-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 15 188,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,89 Prozent zugenommen.
Northern Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,04 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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