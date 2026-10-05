Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Investition
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Northern Trust-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Northern Trust-Anteile bei 71,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Northern Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,391 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 238,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,40 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 138,39 Prozent.
Insgesamt war Northern Trust zuletzt 31,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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