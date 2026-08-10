Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Profitables Northern Trust-Investment?
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Northern Trust-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,36 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,628 Northern Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Northern Trust-Aktie auf 185,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 713,58 USD wert. Mit einer Performance von +171,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Northern Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,92 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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