Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Investition
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Northern Trust-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Northern Trust-Anteile an diesem Tag bei 112,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,888 Northern Trust-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2026 161,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,70 Prozent gesteigert.
Northern Trust wurde am Markt mit 33,33 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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