NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Northern Trust-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Northern Trust-Papier bei 129,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Northern Trust-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,773 Northern Trust-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (189,19 USD), wäre die Investition nun 146,18 USD wert. Das entspricht einem Plus von 46,18 Prozent.

Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at