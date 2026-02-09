NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Northern Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Northern Trust-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Northern Trust-Anteile bei 97,60 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northern Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 102,459 Northern Trust-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 152,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 589,14 USD wert. Das entspricht einem Plus von 55,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Northern Trust belief sich zuletzt auf 28,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at