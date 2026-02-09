Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Lukratives Northern Trust-Investment?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Northern Trust-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Northern Trust-Anteile bei 97,60 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northern Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 102,459 Northern Trust-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 152,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 589,14 USD wert. Das entspricht einem Plus von 55,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Northern Trust belief sich zuletzt auf 28,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
Analysen zu Northern Trust Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Northern Trust Corp.
|129,00
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.