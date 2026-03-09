Northern Trust Aktie

WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

Northern Trust-Anlage im Blick 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Northern Trust-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Northern Trust-Aktie an diesem Tag bei 86,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northern Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 1,151 Northern Trust-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Northern Trust-Papiere wären am 06.03.2026 159,46 USD wert, da der Schlussstand 138,59 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 59,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Northern Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 25,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

