NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Northern Trust-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Northern Trust-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 127,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,817 Northern Trust-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 443,60 USD, da sich der Wert einer Northern Trust-Aktie am 17.07.2026 auf 184,68 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,36 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 34,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at