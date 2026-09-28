Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Northern Trust-Investition im Blick 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Northern Trust-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Northern Trust-Papier bei 111,10 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie investierten, hätten nun 90,009 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (175,73 USD), wäre die Investition nun 15 817,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Northern Trust belief sich zuletzt auf 32,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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