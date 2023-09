NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Northern Trust verloren

Am 04.09.2018 wurde die Northern Trust-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Northern Trust-Anteile bei 108,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,233 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2023 713,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,29 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,64 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Northern Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 16,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at