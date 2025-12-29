Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Performance unter der Lupe
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren verdient
Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Northern Trust-Aktie betrug an diesem Tag 73,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,359 Northern Trust-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Northern Trust-Papiers auf 140,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,46 Prozent angewachsen.
Northern Trust wurde am Markt mit 26,52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
