Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Anlage
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Northern Trust-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Northern Trust-Aktie an diesem Tag bei 69,69 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hat, hat nun 143,493 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Northern Trust-Anteile wären am 04.09.2026 26 780,03 USD wert, da der Schlussstand 186,63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 167,80 Prozent.
Der Börsenwert von Northern Trust belief sich zuletzt auf 34,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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